الكويت : ولي العهد يقرر حل مجلس الأمة

الوكيل الاخباري - قرر ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في آذار الماضي .



ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك في كلمة وجهها ولي العهد نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اكد فيها أن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة أمير البلاد وعدم تجاوز سلطاته الدستورية.

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