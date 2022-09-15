الخميس 15-09-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تطلق بوابة إلكترونية خاصة بالتبادل الثقافي

تشكيل لجنة من 5 خبراء لبيان أسباب انهيار عمارة اللويبدة

ماذا تعرف عن "فريق الإنقاذ" الذي ينفذ عمليات البحث بعمارة اللويبدة - فيديو

الملك يتسلم دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف العمل والبناء في قراوة بني حسان

بوتين يشيد خلال لقائه رئيسي بتطور العلاقات مع إيران

وزارة العمل: 264015 تصريح عمل لغير الأردنيين ساري المفعول

كشف تفاصيل الحالة الصحية للطفلة ملاك

"سيدتان ورجل وطفلة " المتبقون تحت ركام عمارة اللويبدة (الدفاع المدني)

الهاشمية تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

الخميس، 15-09-2022 02:39 م

اللقطات الأولى للرجل الذي صدم سيارة الرئيس الأوكراني.. فيديو

145-033948-ukrainian-president-volodymyr-zelensky-driving-his-car_700x400


الوكيل الاخباري- نشرت وسائل إعلام الأوكرانية أول لقطات لسائق السيارة الذي اصطدم بموكب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف مساء أمس الأربعاء.اضافة اعلان


وفي الفيديو ظهر الرجل وهو راقد على محفة الأرض، بينما يقدم الأطباء الإسعافات الأولية، ولم تظهر ملامح الرجل حيث كان رأسه وجزء من وجهه مغطى بالأربطة.

كما ظهر تحطم مقدمة الجانب الأيسر لسيارة الرجل، المتسببة بالحادث.

وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، أن سائقًا اصطدم بعربته بسيارة كان على متنها الرئيس زيلينسكي، الذي "لم يصب بجروح بالغة" في الحادث الذي وقع في كييف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة سيرغي نيكيفوروف، في بيان نُشر على فيسبوك فجر الخميس: "في كييف، اصطدمت عربة بسيارة رئيس أوكرانيا ومرافقيه".

وأضاف أن "الأطباء المرافقين للرئيس قدّموا مساعدة عاجلة لسائق العربة ونقلوه إلى سيارة إسعاف".

سبق

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63183e2d423604117f70f90f

الرئيس الروسي يلتقي نظيره الصيني على هامش قمة شنغهاي بسمرقند

197996_5_1663240399

الدفاع الأذربيجانية تعلن مقتل 71 من جنودها

6323027342360407153fac0b

طهران: لن نبقى ننتظر عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي

15910

واشنطن تتهم الصين بتهديد البيئة في أمريكا اللاتينية

19_2022-637988420201210781-121

بوتين يشيد خلال لقائه رئيسي بتطور العلاقات مع إيران

1f21b00af3 (1)

إصابة الرئيس الأوكراني زيلينسكي في حادث

أخبار متعلقة
1f21b00af3 (1)

إصابة الرئيس الأوكراني زيلينسكي في حادث