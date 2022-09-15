اللقطات الأولى للرجل الذي صدم سيارة الرئيس الأوكراني.. فيديو

اضافة اعلان

الوكيل الاخباري- نشرت وسائل إعلام الأوكرانية أول لقطات لسائق السيارة الذي اصطدم بموكب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف مساء أمس الأربعاء.وفي الفيديو ظهر الرجل وهو راقد على محفة الأرض، بينما يقدم الأطباء الإسعافات الأولية، ولم تظهر ملامح الرجل حيث كان رأسه وجزء من وجهه مغطى بالأربطة.كما ظهر تحطم مقدمة الجانب الأيسر لسيارة الرجل، المتسببة بالحادث.وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، أن سائقًا اصطدم بعربته بسيارة كان على متنها الرئيس زيلينسكي، الذي "لم يصب بجروح بالغة" في الحادث الذي وقع في كييف.وقال المتحدث باسم الرئاسة سيرغي نيكيفوروف، في بيان نُشر على فيسبوك فجر الخميس: "في كييف، اصطدمت عربة بسيارة رئيس أوكرانيا ومرافقيه".وأضاف أن "الأطباء المرافقين للرئيس قدّموا مساعدة عاجلة لسائق العربة ونقلوه إلى سيارة إسعاف".