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السبت، 19-11-2022 12:18 م

الماليزيون يصوتون في الانتخابات البرلمانية

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الوكيل الإخباري - توجه الناخبون الماليزيون، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها أمام 21 مليون ناخب يحق لهم التصويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الخامسة عشرة التي تشهدها البلاد.

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وذكرت وكالة الأنباء الماليزية"برناما" أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة بالتوقيت الماليزي صباح اليوم على أن تغلق على مراحل من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 6 مساء.


ويتنافس قرابة ألف مرشح يمثلون أحزابا سياسية مختلفة على المقاعد البرلمانية البالغ عددها 222 مقعدا، في دورة ممتدة من "2022 - 2026" أي لأربع سنوات مقبلة.


وسيتم احتساب أوراق الاقتراع كلها اليوم من الساعة 4 مساء في مكان فرز الأصوات الذي حددته اللجنة بحضور وكلاء المرشحين المنافسين.


بترا


 




 

 


 

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