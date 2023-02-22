الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

بيان من هيئة الطاقة بشأن محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز

الخصاونة: إعادة النظر بفكرة إلغاء وزارة العمل.. وإعادة هيكلتها

الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بمواجهة إدارة السجون الاسرائيلية

ما هي احتمالات وقوع تسونامي مدمر على سواحل البحر الأبيض المتوسط؟

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

نواب يطالبون بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

نقابة الفنانين الأردنيين تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

الأمن الروسي يعتقل 5 أشخاص في كبردين بلقار بشبهة الاتجار بالبشر

الزراعة: نفوق 483 رأس بقر و 557 رأس عجل بسبب الحمى القلاعية

عاجل

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

الأربعاء، 22-02-2023 10:51 ص

المجلس الأوروبي يبدأ في تجنيد كوادر الصف الثاني في أوكرانيا

download (1)


الوكيل الاخباري- لم يعد الغرب يخفي آليته لغرس قيمه ومبادئه وآلياته في الشباب الأوكراني حيث سيخصص المجلس الأوروبي مليون يورو لبرنامج العمل مع الشباب الأوكراني.

يعتزم المجلس الأوروبي تمويل مبادرة تهدف إلى تعزيز العمل مع الشباب الأوكراني، حيث يقوم المجلس بالفعل بتنفيذ مشروع حول سياسة الشباب في أوكرانيا كجزء من خطة عمل البلاد للفترة من 2023-2026.

اضافة اعلان

 

ويذكر أن المشروع، يتضمن "العمل مع ممثلين عن السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، وكذلك مع المتخصصين في العمل مع الشباب في إدارات المنظمات والمراكز الشبابية والمتخصصين في قطاع الشباب وقادة الشباب والناشطين".

وكجزء من المبادرة نفسها، سيطلب من المقاولين إجراء التدريبات والاستشارات وتطوير الكتيبات وإجراء البحوث والاستطلاعات وغيرها من الأنشطة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-1167375562

ما هي احتمالات وقوع تسونامي مدمر على سواحل البحر الأبيض المتوسط؟

resize

الأمن الروسي يعتقل 5 أشخاص في كبردين بلقار بشبهة الاتجار بالبشر

articles_12006_713469499565233_1x

الأمن العراقي يعلن مقتل إرهابيين شمال بغداد

syria1

خبير جيولوجي يتوقع حدوث زلزال في لبنان ويحدد موعده

127-103920-america-yemen-77-looted-artifacts_700x400

الولايات المتحدة تعيد لليمن 77 قطعة أثرية منهوبة

63f5bfb24c59b73081408a39

مدفيديف: إذا ما أوقفت روسيا عمليتها العسكرية سيمزقونها إلى أشلاء

أخبار متعلقة
63ce453b42360425317e8d14

المجلس الأوروبي: الأسابيع القادمة في الصراع الأوكراني ستحدد مستقبلنا