المجلس الأوروبي يبدأ في تجنيد كوادر الصف الثاني في أوكرانيا

الوكيل الاخباري- لم يعد الغرب يخفي آليته لغرس قيمه ومبادئه وآلياته في الشباب الأوكراني حيث سيخصص المجلس الأوروبي مليون يورو لبرنامج العمل مع الشباب الأوكراني.



يعتزم المجلس الأوروبي تمويل مبادرة تهدف إلى تعزيز العمل مع الشباب الأوكراني، حيث يقوم المجلس بالفعل بتنفيذ مشروع حول سياسة الشباب في أوكرانيا كجزء من خطة عمل البلاد للفترة من 2023-2026.

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ويذكر أن المشروع، يتضمن "العمل مع ممثلين عن السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، وكذلك مع المتخصصين في العمل مع الشباب في إدارات المنظمات والمراكز الشبابية والمتخصصين في قطاع الشباب وقادة الشباب والناشطين".



وكجزء من المبادرة نفسها، سيطلب من المقاولين إجراء التدريبات والاستشارات وتطوير الكتيبات وإجراء البحوث والاستطلاعات وغيرها من الأنشطة.

روسيا اليوم