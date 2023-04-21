الجمعة 21-04-2023
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الجمعة، 21-04-2023 01:06 ص

المعارك تستمر في السودان عشية عيد الفطر

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الوكيل الاخباري - تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم السادس على التوالي وعشية عيد الفطر المبارك، في مناطق مختلفة من مدن العاصمة السودانية الخرطوم، رغم هدنة لم تستطع إيقاف القتال بشكل كامل.

ولم تصمد هدنة الأربع وعشرين ساعة التي انتهت عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، كثيرا، حيث نفذت أثناؤها، مقاتلات تابعة للجيش عدة ضربات جوية في غرب أم درمان وجنوب الخرطوم، مما أدى إلى انهيار عدد من المباني وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

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