المفوض العام للأونروا يُطلع الدول المضيفة على الأوضاع المالية للوكالة

الوكيل الإخباي- عقد ممثلو الدول المضيفة للاجئين الفلسطينين اجتماعا افتراضيا، اليوم الثلاثاء، مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، لمناقشة أحدث التطورات المالية للوكالة، في ظل عجزها المالي عن سداد رواتب موظفيها في مواعيدها المحددة لشهري تشرين ثاني الماضي وكانون أول الحالي.

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وأكد لازاريني أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على خدمات الوكالة والحيلولة دون ترديها للهاوية، معربا عن أمله بأن تكون الولايات المتحدة جزءا من المؤتمر الدولي المزمع عقده برعاية أردنية ــ سويدية مطلع العام المقبل، لحشد الدعم المالي للوكالة، وتحقيق استقرار مالي ومستدام لها وقابل للتنبؤ. من جهتهم، قدم ممثلوا الدول المضيفة مداخلات حذروا فيها من المساس برواتب موظفي الوكالة وحقوقهم المكتسبة، أو بالخدمات التي تقدمها لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين.

وأيدوا تأكيد الوكالة، في أكثر من مناسبة، أنه لم يعد هناك مجال لأي تقشفات إضافية تلجأ إليها فيما يتعلق بخدماتها، بما يؤثر على كوادر الوكالة ومجتمعات اللاجئين والدول المضيفة.



