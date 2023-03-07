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الثلاثاء، 07-03-2023 02:04 م

الملك تشارلز يتبنى تقليدا يعود إلى القرن الـ17

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أنه من المقرر أن يتبنى الملك تشارلز الثالث، تقليدا يعود إلى القرن الـ17، عبر احتفال خاص تؤكد فيه المؤسسات البريطانية الرئيسية ولاءها للملك في قصر باكنغهام.

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وسيتلقى الملك تشارلز "الهيئات المتميزة"، وهي مجموعة من 27 منظمة وشركة، والتي ستقدم عناوين مخلصة للملك شخصيا في قاعة الاحتفالات في المقر الملكي التاريخي يوم الخميس.

وقال قصر باكنغهام إن الهيئات المتميزة هي "منظمات ومؤسسات ذات أهمية ثقافية تعكس المجتمع المتنوع في المملكة المتحدة".

وهذه الهيئات تم استدعاؤها من قطاعات التعليم والعلوم والفنون.

وقال القصر إن الخطابات تعمل على "تأكيد ولاء هذه الهيئات للملك".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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