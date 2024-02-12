المنظمة البحرية الدولية: تحويل الشركات مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح ليس الحل الأمثل

الوكيل الإخباري - أكد رئيس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز، أن المنظمة تعمل "بلا كلل" لإيجاد حل للأزمة في البحر الأحمر، التي تؤثر في حركة نقل البضائع عالمياً.

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وشدد دومينغيز على أن "هذا الحل ليس الأمثل" للشركات، لأنه يزيد تكلفة النقل، وبالتالي سعر المنتجات المنقولة.



وقال: "حالياً أكثر من 60 % من الحمولة التي كانت تمر سنوياً عبر قناة السويس، باتت تمر عبر جنوب إفريقيا".



وزادت كلفة التأمين، وبات الوقود يُستخدم بكميات أكبر، إذن هناك تكاليف إضافية، وهناك تأثير بشري يطال البحارة، لأن ذلك يمثل عشرة أيام إضافية من الملاحة.



ونفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون: إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا.



وتؤثر هجمات الحوثيين في حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12 % من التجارة العالمية، وتسببت بتحويل عديد من شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة نحو أسبوع.

