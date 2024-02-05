الإثنين 05-02-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية مساء الاثنين

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الإثنين، 05-02-2024 09:29 م

النواب اللبناني: وقف تمويل الأونروا فشل للشرعية الدولية

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الوكيل الاخباري - ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية في البرلمان اللبناني اليوم الاثنين، موضوع وقف التمويل من بعض الدول المانحة لوكالة الأونروا، وتداعيات هذا التطور الخطير الذي يطال الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي دول الشتات، خاصة لبنان.
وأكدت اللجنة أن وقف الدعم المالي للأونروا إعلان لفشل الشرعية الدولية في ابقاء مرجعية القانون الدولي الإنساني، الذي من المفترض أن يكون خارج أي تبرير.

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