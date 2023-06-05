الهند.. انهيار جسر معلق للمرة الثانية خلال عام واتهامات بالفساد

الوكيل الإخباري- انهار جسر قيد الإنشاء، يقع على نهر الغانج في ولاية بيهار شرق الهند، الأحد، للمرة الثانية خلال عام ونيف، بعدما سقط في أبريل الماضي وأعيد بناؤه.

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وتصدع جسر Sultanganj المعلق تدريجيا قبل أن ينهار بالكامل أمام أعين المواطنين، مخلفا دمارا هائلا وموجة من الغبار.

وبينما لم تتم الإفادة عن أي إصابات، فتحت السلطات الهندية تحقيقا سريعا في الحادث للوقوف على أسباب انهيار الجسر للمرة الثانية، مع العلم أنه كان من المقرر انتهاء العمل به في نوفمبر من هذا العام.



وأثار الحادث جدلا حول الفساد وسوء الإدارة في الهند.



فقد دعا أميت مالفيا، المسؤول البارز في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، إلى استقالات المسؤولين في بيهار، بمن فيهم رئيس وزراء الولاية نيتيش كومار.



وقال مالفيا عبر تويتر: "في عام 2015، افتتح نيتيش كومار هذا الجسر، والذي كان من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020.. لقد سقط هذا الجسر للمرة الثانية. هل سيستقيل كومار ونائبه على الفور؟".

روسيا اليوم