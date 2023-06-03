السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية في السودان

وفيات السبت 3-6-2023

بايدن يوقع اليوم قانون سقف الدين

ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطارات إلى 288 قتيلا في الهند

تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا اليوم

انحسار الأجواء الخماسينية مساء اليوم

أكثر من 50 شخصية عربية تقدم باقات من التهاني لسمو الامير الحسين والاميرة رجوة - فيديو

الزراعة: حاجة الأردن شهرياً من التفاح 60 ألف طن

فيتش تبقي تصنيف أميركا تحت المراقبة السلبية

رصد جوهرة من العقيق في سماء الأردن - صورة

السبت، 03-06-2023 06:26 ص

ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطارات إلى 288 قتيلا في الهند

حا


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارات في البلاد إلى 288 قتيلا، وقرابة ألف جريح.

واصطدمت ثلاثة قطارات، الجمعة، في ولاية أوديشا شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤولون، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

اضافة اعلان


وتشير المعلومات إلى أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار ركاب وقطار شحن بالقرب من مدينة بالاسور، حيث كان قطار الركاب متجها من كلكتا إلى تشيناي عندما خرجت عدة عربات منه عن السكة.


وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لحادثة القطار"، مشيرا في تغريدة إلى "تضامنه مع العائلات المفجوعة"، ومتمنيا للجرحى "الشفاء العاجل".
كما أعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطلع منه على الأوضاع. 


بدوره، أكد فيشناو أنه سيتوجه إلى مكان الحادث. وقال عبر تويتر "تم حشد فرق الإنقاذ من بوبانيسوار وكالكوتا والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث وفرق حكومة الولاية والقوات الجوية"، مؤكدا "سنحتاج إلى الجميع في عمليات الإنقاذ".


وغالبا ما تشهد الهند حوادث قطارات رغم تعزيز شروط سلامة السكك الحديد في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن الدولي

مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية في السودان

بايدن

بايدن يوقع اليوم قانون سقف الدين

اور

تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا اليوم

main_image647a43116af17

تقرير: إيران وأمريكا على وشك إبرام اتفاق نووي جديد

4550681

الهند : 50 قتيلا على الأقل في حادث تصادم ثلاثة قطارات

492209

الأمم المتحدة تحذر من الانهيار المالي لوكالة الأونروا

أخبار متعلقة
4550681

الهند : 50 قتيلا على الأقل في حادث تصادم ثلاثة قطارات

6475bbcf4236045fe50ba775

الهند تحضّر لإطلاق مركبتها الجديدة لاستكشاف القمر

6472fefd4c59b73e331757ac

مودي يدشن مبنى البرلمان الجديد في الهند

6464c25c4c59b74e965ac051

روسيا تسبق دولة عربية في التجارة مع الهند

image

فيضانات بالصومال وبورما وموجات حر في الهند

image - 2023-05-09T095329.157

تقرير: موجة الحر في آسيا تهدد السكان