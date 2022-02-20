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الأحد، 20-02-2022 04:09 م

الهند تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا والسويد تقلص عدد موظفي سفارتها

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الوكيل الإخباري-دعت سفارة الهند في أوكرانيا مواطنيها إلى مغادرة البلاد مؤقتا بسبب عدم وضوح الأوضاع الأمنية وتطورات الأوضاع.

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وقالت السفارة الهندية في كييف في بيان اليوم الأحد: "نظرا للوضع الحالي غير الواضح في أوكرانيا، ندعو المواطنين الهنود، وخاصة الطلاب الذين لا تكون إقامتهم ضرورية، في المغادرة مؤقتا. كما يُنصح المواطنون الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى أوكرانيا وداخلها".


كما دعت البعثة الدبلوماسية المواطنين الهنود إلى إبلاغ السفارة بإقامتهم في أوكرانيا من أجل الاتصال بهم إذا لزم الأمر.


وأكدت البعثة الدبلوماسية أن "السفارة تواصل عملها كالمعتاد، وتقدم جميع الخدمات للمواطنين الهنود في أوكرانيا".


بدورها قررت السويد اليوم الأحد خفض عدد العاملين في سفارتها في كييف وسط تفاقم الأزمة بشأن أوكرانيا.


وقالت وزارة الخارجية السودية إنه "بالنظر إلى الوضع الأمني الخطير والذي لا يمكن التنبؤ به، قررت وزارة الخارجية خفض عدد الموظفين في السفارة السويدية في كييف".


وقبل ذلك بناء على توصية من وزارة الخارجية السويدية، غادر أفراد عائلات موظفي البعثة الدبلوماسية في كييف.

 

روسيا اليوم

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