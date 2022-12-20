الهند تنشر أعدادا غير مسبوقة من جنودها على حدودها مع الصين

الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بأن الهند "تمارس ضغوطا على الصين" لتخفيف حدة التصعيد وفك الارتباط، لهذا نشرت عددا قياسيا من القوات على الحدود.

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وردا على انتقادات حزب "المؤتمر الوطني الهندي" المعارض، قال جايشانكار: "إذا كنا لا نعبأ بالصين، فمن أرسل الجيش الهندي إلى الحدود؟ وإذا كنا غير مبالين بالصين، فلماذا نضغط اليوم على الصين لوقف التصعيد وفك الارتباط؟ لماذا نقول إن علاقتنا ليست طبيعية؟".

وأشار وزير الخارجية إلا أنه لا ينبغي لأحد أن "ينتقد الجنود الهنود" الذين يحرسون الحدود، مشيرا إلى أن انتشار الجيش الهندي على الحدود غير مسبوق، ولمواجهة انتشار الصين الذي زاد بشكل كبير منذ عام 2020.



وكان وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ قد قال في وقت سابق إن القوات الصينية حاولت، 9 ديسمبر الجاري، انتهاك الحدود في ولاية أروناتشال براديش و"تغيير الوضع الراهن من جانب واحد". وقد أصيب البعض نتيجة لهذا الاشتباك، دون وقوع أي قتلى. وأضاف وزير الدفاع الهندي أنه قد "طُلب من الجانب الصيني الامتناع عن مثل هذه الأعمال والحفاظ على السلام والهدوء على طول الحدود".

روسيا اليوم