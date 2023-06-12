الوكالة الذرية قلقة بشأن منسوب المياه بمحطة زابوروجيا النووية

الوكيل الإخباري- أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، عن قلقها بشأن منسوب المياه في محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا.

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وقالت الوكالة إنها بحاجة إلى الوصول لنطاق أوسع لمحيط المحطة للتحقق من "تناقض كبير" في بيانات منسوب المياه المستخدم في تبريد مفاعلات المحطة في سد كاخوفكا الذي تم تدميره.



وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال مدير الوكالة رافائيل جروسي في بيان، إن "منسوب المياه مقياس رئيسي لاستمرار تشغيل مضخات المياه"، مؤكدا أن محطة الطاقة الحرارية تلعب دورا رئيسيا في سلامة وأمن محطة الطاقة النووية على بعد بضعة كيلومترات.



وأدى تدمير سد "كاخوفكا" للطاقة الكهرومائية جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي إلى إغراق البلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر، مجبرا آلاف الأشخاص على ترك منازلهم، إضافة لتعريض "زابوروجيا" أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا للخطر، كما هدد إمدادات مياه الشرب.

بترا