الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

خفض رسوم ترخيص المركبات التي سعتها أكثر من 4000 سي سي 200 دينار و 3000 سي سي 150 دينار

وفيات الإثنين 12-6-2023

الوكالة الذرية قلقة بشأن منسوب المياه بمحطة زابوروجيا النووية

وفاة و 9 إصابات بحادث سير على طريق المفرق باتجاه أوتوستراد الزرقاء

4 إصابات بحادثي تدهور وتصادم على الطرق الخارجية

تحذيرات مقدسية من مخاطر فرض تقسيم الأقصى مكانيًا

تراجع الذهب عالمياً مع ترقب قرار المركزي الأمريكي حول الفائدة

إصابة شاب بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال في جنين

الهواري يشارك في الملتقى الطبي الأردني الكردستاني في أربيل

النفط ينخفض وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

الإثنين، 12-06-2023 09:43 ص

الوكالة الذرية قلقة بشأن منسوب المياه بمحطة زابوروجيا النووية

image1170x530cropped


الوكيل الإخباري- أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، عن قلقها بشأن منسوب المياه في محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وقالت الوكالة إنها بحاجة إلى الوصول لنطاق أوسع لمحيط المحطة للتحقق من "تناقض كبير" في بيانات منسوب المياه المستخدم في تبريد مفاعلات المحطة في سد كاخوفكا الذي تم تدميره.


وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال مدير الوكالة رافائيل جروسي في بيان، إن "منسوب المياه مقياس رئيسي لاستمرار تشغيل مضخات المياه"، مؤكدا أن محطة الطاقة الحرارية تلعب دورا رئيسيا في سلامة وأمن محطة الطاقة النووية على بعد بضعة كيلومترات.


وأدى تدمير سد "كاخوفكا" للطاقة الكهرومائية جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي إلى إغراق البلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر، مجبرا آلاف الأشخاص على ترك منازلهم، إضافة لتعريض "زابوروجيا" أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا للخطر، كما هدد إمدادات مياه الشرب.

 

بترا

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-06-12T095616.818

إطلاق سراح زعيمة اسكتلندا السابقة

666666666

رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة.. وملفات هامة بحوزته

648651dc42360435b0178da3

معهد ستوكهولم الدولي يكشف عن زيادة عدد الأسلحة النووية النشطة في العالم

6486654a423604112a20127b

رئيس كوريا الشمالية يهنئ الرئيس بوتين بمناسبة يوم روسيا

64869a074c59b723f91aee31

الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية على محور أرتيوموفسك

236920

خبراء: الناتو يسعى لتوجيه رسالة لروسيا بمناوراته الجوية الأكبر في ألمانيا

أخبار متعلقة
6466245c4c59b710a74ed554

البيت الأبيض: قضية إمداد كييف بمقاتلات F-16 ليست على جدول أعمال G7

646625034c59b7125775719d

بريطانيا تسلم أوكرانيا مدافع ذاتية الحركة وناقلات جند مدرعة ومصفحات

1684412983490

مولدافيا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

image - 2023-05-18T101206.824

مناشدة دولية بخطوات ملموسة لنزع السلاح النووي

646486f64c59b7551e3cca58

صحيفة أمريكية: منظومات "باتريوت" لا تحمي أوكرانيا من الغارات الجوية الروسية

6464af144c59b7551e3cca7b

بولندا تعلن تسليم معظم مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" إلى كييف