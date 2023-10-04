الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا أكثر من مليون طلقة ذخيرة إيرانية

الوكيل الاخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها نقلت إلى أوكرانيا يوم الاثنين الماضي نحو 1.1 مليون طلقة ذخيرة صادرتها البحرية الأمريكية في يوليو الماضي، أثناء نقلها من إيران إلى اليمن.

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وقالت القيادة في بيان: "في 2 أكتوبر 2023، نقلت الحكومة الأميركية نحو 1.1 مليون طلقة ذخيرة عيار 7.62 ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وحصلت الحكومة على ملكية تلك الذخائر في 20 يوليو 2023، من خلال مطالبات المصادرة المدنية التي رفعتها وزارة العدل ضد الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وأضاف البيان: "صادرت القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية هذه الذخائر من زورق شراعي عديم الجنسية، يحمل اسم (مروان 1) في 9 ديسمبر 2022، وكان الحرس الثوري الإيراني ينقل الذخائر إلى الحوثيين في اليمن، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".

روسيا اليوم