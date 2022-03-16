الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

الولايات المتحدة في طريقها للاستغناء عن التوقيت الشتوي

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الأربعاء، 16-03-2022 05:11 م

الولايات المتحدة في طريقها للاستغناء عن التوقيت الشتوي

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الوكيل الاخباري - صوت مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مساء الثلاثاء لصالح التخلي بشكل دائم عن التوقيت الشتوي واعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة.

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وبحسب وول ستريت جورنال، قال السناتور ماركو روبيو صاحب مشروع القانون إن "تغيير التوقيت بات مفهوماً بالياً، وهو مصدر توتر وإرباك".


وربط روبيو صلة سببية مباشرة بين تغيير التوقيت والزيادة في "النوبات القلبية وحوادث السيارات".


وقال عضو مجلس الشيوخ شيلدون وايتهاوس إن التوقيت الصيفي "يحوّل حياتنا حرفياً إلى ظلام، عند الساعة 16:15 في كانون الأول مع التوقيت الشتوي، ومع التوقيت الصيفي، يكون شروق الشمس وغروبها متأخراً أكثر.


وسيتعين دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد إقراره في مجلس النواب والتوقيع عليه من الرئيس الأميركي جو بايدن .


 




 

 


 

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