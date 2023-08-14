اليابان: إلغاء رحلات جوية جراء إعصار جديد

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سكك الحديد اليابانية المركزية لخدمة القطارات السريعة، إلغاء جميع خدماتها بين محطتي ناغويا وشين أوساكا غدا الثلاثاء، استعدادا لاقتراب الإعصار "لان" الذي من المتوقع أن يضرب مناطق وسط اليابان وغربها.

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من جهتها، ألغت شركة الخطوط الجوية اليابانية، 19 رحلة اليوم الاثنين، بما في ذلك رحلات من وإلى مطار إيتامي غرب اليابان، ومن المتوقع أن تلغي أيضا 240 رحلة يوم غد، ما أثر على أكثر من عشرين ألف شخص، وفق وكالة أنباء" كيودو".



وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الإعصار "لان" كان يتحرك ببطء باتجاه الشمال الغربي فوق المياه وعلى بعد 380 كيلومترا جنوب جزيرة "هاتشيكو جيما"، ويصاحبه ضغط جوي مركزي يبلغ 965 هكتوباسكال، وسرعة رياح تصل إلى 144 كيلومترا/الساعة، وسرعة هبات هوائية فورية تصل إلى 198 كيلومترا/الساعة.

بترا