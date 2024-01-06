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السبت، 06-01-2024 05:56 م

اليابان: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 126 قتيلاً

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان إلى 126 قتيلاً.

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ووفقاً لوكالة (كيودو) للأنباء، قالت السلطات إنه لا يزال هنالك 210 أشخاص في عداد المفقودين في المحافظة مع تعرقل عمليات الإنقاذ بسبب الأمطار والبرد، مشيرة إلى أنه من المتوقع هطول أمطار تليها ثلوج في المنطقة اعتباراً من الغد.


وتسبب الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي، في أضرار هيكلية واسعة النطاق وحرائق في المحافظة، ويعتقد مسؤولو المدينة أن هناك حوالي 100 موقع لا يزال الناس محاصرين فيها تحت المباني المنهارة.


 




 

 


 

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