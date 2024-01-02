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الثلاثاء، 02-01-2024 07:24 ص

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال في كاليفورنيا

زلزال


الوكيل الاخباري - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن العام الجديد بدأ بزلزال بقوة 4.1 درجة ضرب منطقة لوس انجليس في كاليفورنيا دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.اضافة اعلان


ونقلت واشنطن تايمز عن وكالات أنباء عالمية في كاليفورنيا قولها إن هزة أرضية "خفيفة جدا" ضربت في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين في كالفر سيتي بمقاطعة لوس انجليس، لكنها كانت كفيلة بإيقاظها.

وأشارت إلى وقوع زلزال "صغير" في لونديل، وهي أقرب إلى مركز الهزة في المحيط الهادئ.

ووفقا للهيئة، وقع الزلزال على بعد 19 كلم قبالة رانشو بالوس فيرديس التي تبعد حوالي 50 كلم من لوس انجليس، وفي كانون الأول 2022، قتل شخصان على الأقل شمال كاليفورنيا بعد زلزال قوي قبالة السواحل الأميركية تسبب في انهيارات أرضية وقطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص.

 




 

 


 

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