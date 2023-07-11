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اليابان تنوي إطلاق مسبار لدراسة تضاريس القمر في أغسطس المقبل

الثلاثاء، 11-07-2023 02:02 م

اليابان تنوي إطلاق مسبار لدراسة تضاريس القمر في أغسطس المقبل

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الفضاء اليابانية أنها تنوي أن تطلق في 26 أغسطس المقبل مسبار SLIM لدراسة تضاريس القمر وذلك بالتعاون مع شركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية.

وسيتم إطلاق المسبار إلى القمر بواسطة صاروخ H2A الياباني الصنع. أفادت بذلك وكالة Kyodo اليابانية التي قالت إن ارتفاع المسبار الذي يخصص لدراسة تضاريس القمر وحفراتها يبلغ 2.4 متر، ووزنه 200 كيلوغرام. وأضافت أن المسبار سيعتمد تكنولوجيات تستخدم في أنظمة التعرف على الوجوه. وتم تزويد SLIM  بكاميرا خاصة تسمح بقياس كمية الحديد وغيره من المعادن التي تحتوي عليها الصخور القمرية.

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ويتوقع ان تستخدم المعلومات التي سيتم الحصول عليها في إطار برنامج "أرتيمس" الأمريكي القمري.

يذكر أنه كان يخطط أولا لإطلاق المسبار في مايو الماضي. لكن فشل إطلاق الصاروخ الفضائي الياباني الثقيل H3 أجبر اليابانيين على تأجيل موعد إطلاق المسبار القمري. وفي حال نجاح البعثة ستصبح اليابان الدولة الرابعة بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين التي هبط مسبارها على سطح القمر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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