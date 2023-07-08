اليابان تحيي الذكرى الأولى لاغتيال رئيس الوزراء شينزو آبي

الوكيل الإخباري - أحيت اليابان، اليوم السبت، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص عندما كان يلقي كلمة في حدث انتخابي على يد رجل غاضب.

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وهز حادث اغتيال رئيس الوزراء الأكثر بقاء في المنصب اليابان حيث العنف المسلح أمر غير معتاد، كما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.



وانضم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وغيره من المسؤولين إلى أرملة آبي في حفل تأبين خاص بطوكيو. وسُمح للجمهور بوضع الزهور بعد انتهاء مراسم التأبين.



وعُرف آبي باتباعه سياسات اقتصادية هدفت إلى إنهاء انكماش استمر سنوات.

وشملت تلك السياسات التيسير النقدي القوي والتحفيز المالي وإلغاء الضوابط التنظيمية. لكن منتقدين يقولون إن هذه الإجراءات أحدثت فجوة في الدخل.

الشرق الأوسط

