السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

سفير سوريا السابق لدى أنقرة: الأسد لن يلتقي أردوغان الا بشروط

رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

وزير الزراعة يزور معهد باري في إيطاليا

مركبات تتحول لأدوات قتل.. الأردن يخسر 3500 إنسان خلال 6 سنوات

مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات "مهرجان جرش" الاثنين

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الارض

تجنبا للتبعات القانونية .. بيان حكومي هام اليوم السبت

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

طلبة توجيهي أدبي: أغلب أسئلة امتحان العلوم الإسلامية من سنوات سابقة

التربية تنشر أسئلة امتحان العلوم الإسلامية

السبت، 08-07-2023 01:22 م

اليابان تحيي الذكرى الأولى لاغتيال رئيس الوزراء شينزو آبي

245917


الوكيل الإخباري - أحيت اليابان، اليوم السبت، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص عندما كان يلقي كلمة في حدث انتخابي على يد رجل غاضب.

اضافة اعلان


وهز حادث اغتيال رئيس الوزراء الأكثر بقاء في المنصب اليابان حيث العنف المسلح أمر غير معتاد، كما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.


وانضم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وغيره من المسؤولين إلى أرملة آبي في حفل تأبين خاص بطوكيو. وسُمح للجمهور بوضع الزهور بعد انتهاء مراسم التأبين.


وعُرف آبي باتباعه سياسات اقتصادية هدفت إلى إنهاء انكماش استمر سنوات.

 

وشملت تلك السياسات التيسير النقدي القوي والتحفيز المالي وإلغاء الضوابط التنظيمية. لكن منتقدين يقولون إن هذه الإجراءات أحدثت فجوة في الدخل.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a92bb84236041e587964c5

سفير سوريا السابق لدى أنقرة: الأسد لن يلتقي أردوغان الا بشروط

image - 2023-07-08T124720.841

رئيس السنغال يكشف سبب عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة

64a91ffe4236041e587964be

وسائل إعلام: قوات كييف تواجه صعوبات في استخدام دبابات "تشالنجر 2"

64a9248642360420df2b0d47

الصين تأسف لـ"الحوادث غير المتوقعة" مع الولايات المتحدة

8-steps-avoid-amoeba-infection

تسجيل حالة وفاة جديدة بأميبا قاتلة في الهند

64a914984c59b730f139c209

مجلة: مقاتلات F 16 ستصبح أهدافا سهلة على القوات الروسية في أوكرانيا

أخبار متعلقة
648447854c59b7668c41e6b1

رئيس وزراء ياباني سابق يوجه نصائح للحكومة الحالية فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا

64844e354c59b75ca10c3e18

​ الكشف عن وجهة أردوغان الخارجية الأولى بعد إعادة انتخابه رئيسا

239973

بايدن يتصرف بغرابة تجاه رضيع في حضن أمه.. والأمن يتدخل

image - 2023-06-10T102244.271

إيطاليا.. برلسكوني يدخل المستشفى مجدداً

image - 2023-06-10T094630.490

روسيا تستدعي سفير اليابان بسبب أوكرانيا

1686294544974

بايدن وسوناك يطلقان شراكة اقتصادية جديدة لاحتواء النفوذ الصيني