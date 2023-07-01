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السبت، 01-07-2023 09:26 ص

اليابان.. أمطار غزيرة تودي بحياة شخص والعلماء يحذرون

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الوكيل الإخباري- قتل شخص وفقد آخر على الأقل في اليابان، وفق ما أعلنت اليوم السبت السلطات التي أصدرت أوامر بإخلاء مناطق يسكنها قرابة مليوني شخص، إثر تساقط أمطار غزيرة.

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وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال حدوث انجرافات أتربة وفيضانات وكوارث أخرى في غرب ووسط وشرق اليابان، حيث تسببت الأمطار الموسمية في تساقط أمطار غزيرة. 

وأكد مسؤول في الشرطة المحلية في مقاطعة ياماغوتشي لوكالة فرانس برس "العثور على رجل ميتا" داخل سيارة جرفتها المياه في نهر.

وقال مسؤول في المدينة إن عناصر الإنقاذ في منطقة يوفو غرب مقاطعة أويتا "ما زالوا يحاولون الاتصال" برجل يبلغ 70 عاما كان يعيش في منزل دمر في انجراف أتربة. 

وأوضحت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في بيان أن أوامر الإخلاء غير الإجباري تطال حوالي 1,850,000 شخص في ثماني مقاطعات بغرب اليابان بما في ذلك أويتا وياماغوتشي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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