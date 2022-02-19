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السبت، 19-02-2022 02:02 م

اليمن يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حيال عرقلة الحوثيين للسلام

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الوكيل الإخباري-دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، السبت، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حيال "عرقلة الحوثيين لتحقيق السلام" في البلاد.

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جاء ذلك خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش الدورة الـ58 لمؤتمر ميونخ للأمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".


وطالب بن مبارك بـ"اتخاذ موقف أممي إزاء الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي، وعرقلتها لكافة المبادرات الأممية والإقليمية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن".


ودعا الوزير اليمني "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على المليشيات الحوثية، للتعامل بإيجابية مع كافة الجهود والمبادرات الأممية الهادفة إلى تحقيق السلام".


كما أعلن استعداد الحكومة اليمنية لـ"تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى حل للأزمة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب الحوثي".


وتطرقت المباحثات أيضا إلى "التهديد الذي يمثله استخدام الحوثيين ميناء الحديدة (غرب) للأغراض العسكرية، وتهديد السلم والأمن الدوليين من خلال استهداف ممرات الملاحة الدولية"، حسب المصدر ذاته.


والجمعة، انطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، والذي يستمر على مدى 3 أيام، بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة دولية واسعة.


ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.


وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

 

الاناضول

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