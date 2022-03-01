الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق برنامج مهاراتي بمديرية شباب المفرق

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

الثلاثاء، 01-03-2022 12:37 م

اليونيسف: مليار طفل يتعرّضون لمخاطر تغير المناخ

902887180


الوكيل الإخباري-أظهر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اليونيسف" ، اليوم الثلاثاء، حول مؤشر مخاطر المناخ لدى الأطفال، أن أكثر من مليار طفل من الأطفال الذين يعيشون ببلدان شديدة الخطورة، يتعرضون لأشد المخاطر والصدمات، عازية فشل العالم بالتحرك هو السبب بأن يصبح كل الأطفال عرضة للخطر.

اضافة اعلان


وأفادت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسيل، : "إن أزمة المناخ عرضت بشكل أكبر كل طفل تقريبا، في كل قارة، لمخاطر مناخية متكررة أكثر شدة وتدميرا، من موجات الحر والجفاف إلى الأعاصير والفيضانات، وذلك عبر تلوث الهواء والأمراض المحمولة بالنواقل".


وبينت إن أزمة المناخ ليست مجرد خطر وانما هي واقع يهدد الحياة، ويؤثر بشكل كبير على الأطفال وعائلاتهم ومستقبلهم، مضيفة "ان أزمة المناخ، أزمة أطفال،ومع ذلك، يتم تجاهل الأطفال باستمرار في التخطيط للاستجابة لأزمة المناخ.


وقالت ان الاستثمار في احتياجات الأطفال الأكثر تأثرا بتغير المناخ لم يكن أولوية، وفي كثير من الحالات لم يكن حتى على جدول الأعمال.


وأكد التقرير، وهو أول تحليل شامل للمخاطر المناخية والبيئية من منظور الطفل، أن أزمة المناخ ليست تهديدا مستقبليا، بل إنها تتسارع، وتستمر في التأثير على العالم بطرق مدمرة بشكل متزايد.


وطالبت راسيل، الدول بالالتزام بضمان أن يكون التكيف الذي يركز على الطفل حجر الزاوية في جميع خطط المناخ وذات أولوية قصوى ،مؤكدة ضرورة تنفيذ تخفيضات طموحة للانبعاثات، لمساعدة الأطفال الأكثر ضعفا للتكيّف مع آثار تغير المناخ.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
أوكرانيا-1

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

621e281e13913

روسيا وأوكرانيا تعقدان الجولة الثانية من المحادثات الأربعاء

القنبلة-الفراغية-600x337

القنابل الفراغية.. هل يستخدم بوتين السلاح المرعب في أوكرانيا؟

20200323-90884421-498197230873594-735152466676416512-n-jpg882d3d-image

مصر.. تحذيرات من تغير مفاجئ في درجات الحرارة غدا الأربعاء

lhdwd_llbnny_lswry-758x439

لبنان تعلن عن شروط الدخول إليها عبر الحدود البرية

thumbs_b_c_230f6e3ed0c0c83b959cf7c39e934435

مكتب الرئيس الأوكراني: تم قبول طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويجري النظر فيه

أخبار متعلقة
UN0324716

دعوة إقليمية لإتاحة لقاحات شلل الأطفال في شرق المتوسط

ede5febb5adfebe49273e755d9093344

الأمريكية كاثرين راسل تتقلد منصب المديرة الجديدة لـ 'يونيسف'