اليونيسف: مليار طفل يتعرّضون لمخاطر تغير المناخ

الوكيل الإخباري-أظهر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اليونيسف" ، اليوم الثلاثاء، حول مؤشر مخاطر المناخ لدى الأطفال، أن أكثر من مليار طفل من الأطفال الذين يعيشون ببلدان شديدة الخطورة، يتعرضون لأشد المخاطر والصدمات، عازية فشل العالم بالتحرك هو السبب بأن يصبح كل الأطفال عرضة للخطر.

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وأفادت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسيل، : "إن أزمة المناخ عرضت بشكل أكبر كل طفل تقريبا، في كل قارة، لمخاطر مناخية متكررة أكثر شدة وتدميرا، من موجات الحر والجفاف إلى الأعاصير والفيضانات، وذلك عبر تلوث الهواء والأمراض المحمولة بالنواقل".



وبينت إن أزمة المناخ ليست مجرد خطر وانما هي واقع يهدد الحياة، ويؤثر بشكل كبير على الأطفال وعائلاتهم ومستقبلهم، مضيفة "ان أزمة المناخ، أزمة أطفال،ومع ذلك، يتم تجاهل الأطفال باستمرار في التخطيط للاستجابة لأزمة المناخ.



وقالت ان الاستثمار في احتياجات الأطفال الأكثر تأثرا بتغير المناخ لم يكن أولوية، وفي كثير من الحالات لم يكن حتى على جدول الأعمال.



وأكد التقرير، وهو أول تحليل شامل للمخاطر المناخية والبيئية من منظور الطفل، أن أزمة المناخ ليست تهديدا مستقبليا، بل إنها تتسارع، وتستمر في التأثير على العالم بطرق مدمرة بشكل متزايد.



وطالبت راسيل، الدول بالالتزام بضمان أن يكون التكيف الذي يركز على الطفل حجر الزاوية في جميع خطط المناخ وذات أولوية قصوى ،مؤكدة ضرورة تنفيذ تخفيضات طموحة للانبعاثات، لمساعدة الأطفال الأكثر ضعفا للتكيّف مع آثار تغير المناخ.

بترا

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