الأمريكية كاثرين راسل تتقلد منصب المديرة الجديدة لـ 'يونيسف'

الوكيل الإخباري-تقلدت الأمريكية كاثرين راسل، الثلاثاء، منصب المديرة التنفيذية الجديدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، لتصبح رابع امرأة تقود المنظمة في تاريخها الممتد منذ 75 عاماً.

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ونقل بيان نشرته "يونيسف" في بيان عن راسل قولها: "إنه لشرف وامتياز أن أنضم إلى يونيسف لأقود عملها الرائع من أجل الأطفال في مثل هذه اللحظة الحاسمة".

وأوضحت راسل أنه "ما زال ملايين الأطفال في العالم يتكبدون العناء من جراء تأثير جائحة كوفيد-19 وأزمات أخرى، وتقود يونيسف الدعوة إلى حماية حقوقهم ومستقبلهم".



ووفق البيان، عملت كاثرين راسل في الحكومة الأمريكية بين عامي 2020 و2022 كمساعدة للرئيس ومديرة لمكتب شؤون الموظفين في البيت الأبيض.

كما عملت بين عامي 2013 و2017 بمنصب السفيرة المتجولة المعنية بالقضايا العالمية للمرأة في وزارة الخارجية الأمريكية، ومثلت حكومة بلادها في أكثر من 45 بلداً.



وشغلت راسل منصب نائب مساعد الرئيس في البيت الأبيض أثناء رئاسة الرئيس باراك أوباما (2009-2017)، ومستشارة معنية بقضايا المرأة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.



وحصلت على شهادة البكالوريوس في الفلسفة من كلية بوسطن، ودرجة الدكتوراة في القانون من كلية القانون بجامعة جورج واشنطن، وهي ثامن مدير تنفيذي ورابع امرأة تقود منظمة "يونيسف".



وتعمل "يونيسف" في أكثر من 190 بلدا للوصول إلى الأطفال الأكثر حرماناً في العالم.

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