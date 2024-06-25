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الثلاثاء، 25-06-2024 07:32 ص

امرأة من تكساس حاولت إغراق طفلة لأنها فلسطينية الأصل

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الوكيل الاخباري - اتُهمت امرأة من تكساس بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أميركية مسلمة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقالت الشرطة، الاثنين، إن الحادث كان بدافع التحيز، وإن المشتبه بها أدلت بتصريحات عنصرية الدوافع.

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ووقع الحادث في شهر مايو أيار لكنه حظي باهتمام وسائل الإعلام، الاثنين، بعد أن قدم مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية الدعم للضحايا وأصدر بيانا صحافيا حدد فيه الدين والنسب.


وقالت الشرطة في بيان الاثنين "تعتقد إدارة شرطة يولس أن الجريمة ارتكبت بسبب التحيز أو التحامل وهذا جزء من القضية المقدمة إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة تارانت". وقال مكتب المدعي العام بالمنطقة إنه يراجع القضية.


ويشير تقرير الشرطة إلى أن الحادث وقع في مسبح بمجمع سكني في ضاحية يولس في دالاس فورت وورث. وتشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، وكان مع الوالدة في المسبح أيضا ابن عمره ستة أعوام بعد أن سألت المشتبه بها والدة الطفلة عن المكان الذي تنحدر منه.


وقال تقرير الشرطة إن المشتبه بها تدعى إليزابيث وولف وتبلغ 42 عاما، وقد حاولت إغراق الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، وحاولت الإمساك بالصبي ذي الست سنوات.


وقالت الشرطة إن الأم تمكنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث، وأقرت السلطات الطبية بسلامة الأطفال.


وألقي القبض على المشتبه بها، ووجهت إليها اتهامات الشروع في القتل العمد.


 




 

 


 

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