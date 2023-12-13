انطونوف يحذر من تسرب الأسلحة الأمريكية من أوكرانيا

الوكيل الاخباري- حذر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، من تسرب الأسلحة الأمريكية من أوكرانيا إلى مناطق عدة في العالم بسبب فساد النظام الأوكراني.



وأضاف أنطونوف: "ليس فقط إلى شرق أوروبا تتسرب الأسلحة، بل أيضا إلى مناطق أخرى من العالم، حيث تنتشر هذه الأسلحة "بفضل" المسؤولين الأوكرانيين الفاسدين".

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ولفت إلى أن الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع والمعاناة لآلاف الأشخاص.



من جهة أخرى اعتبر السفير الروسي أن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن عديمة الجدوى، حيث فشل في إقناع السلطات الأمريكية بأن أوكرانيا أهم من أمن الولايات المتحدة.



وأضاف: "زيارة زيلينسكي كانت عديمة الجدوى ولم يتمكن من إقناعهم بأن أوكرانيا أكثر أهمية من أمن الولايات المتحدة. لقد سئم الجميع من متسول كييف".