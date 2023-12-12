زيلينسكي يعلن استعداد أوكرانيا لإنتاج المزيد من الأسلحة بدعم أمريكي

الوكيل الاخباري- أعرب فلاديمير زيلينسكي في اجتماعه برؤساء شركات الدفاع الأمريكية استعداد المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة، مجددا مطالبة واشنطن بدعم عسكري ومالي إضافي.



وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة وستنتج المزيد من الذخيرة والمعدات العسكرية، إلا أنها "تحتاج إلى دعم من الشركات الأمريكية القوية"، وعلى وجه الخصوص "للإنتاج المشترك لذخائر المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة المدفعية والصواريخ".



وتحدث زيلينسكي كذلك عن فكرة إنشاء مركز دفاعي في أوروبا يقام في أوكرانيا.



وأضاف أنه لتنفيذ هذه الفكرة، فإن السلطات الأوكرانية مستعدة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية. وقال إن أوكرانيا تريد "دعوة الشركاء الأمريكيين للمشاركة في حصة شركات الدفاع الأوكرانية".

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روسيا اليوم