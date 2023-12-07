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الخميس، 07-12-2023 11:42 ص

البنتاغون يعلق على منطقة غويانا واهتمام واشنطن بها

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الوكيل الاخباري- علقت رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية لورا ريتشاردسون على اهتمام واشنطن بغويانا منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها مع فنزويلا، والغنية بالموارد الطبيعية والنفط.

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وقالت لورا ريتشاردسون: "يعجبني أن أسمي نصف الكرة الغربي منطقتنا".

 

وأضافت في تصريحات عديدة: "تم اكتشاف النفط الخفيف قبالة سواحل غويانا منذ أكثر من عام. كل هذه الموارد... هذا النصف من الكرة الأرضية غني جدا بالموارد الطبيعية، هذه المنطقة غنية بالموارد. كما أن هناك أيضا موارد فنزويلية، النفط والنحاس والذهب. وتم اكتشاف احتياطيات من النفط الثقيل والنفط الخام والنفط الخفيف قبالة سواحل غويانا إضافة إلى المعادن الأرضية النادرة. 60% من إنتاج الليثيوم في العالم يقع في مثلث الليثيوم: الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي.. وهذه المنطقة مهمة بكل مواردها الغنية. 60% من احتياطي العالم من الليثيوم والنفط الثقيل والنفط الخفيف والعناصر الأرضية، كما تحتوي هذه المنطقة على 31% من المياه العذبة في العالم ناهيك عن النحاس والذهب وغيرهما".

 




 

 


 

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