سيناتور أمريكي: زيارة زيلينسكي لواشنطن مهزلة مخزية

الوكيل الاخباري- وصف عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري جيمس فانس زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن بـ"المهزلة المخزية".



جاء ذلك فيما نقلته Fox News عن فانس، الذي تابع أن استقبال زيلينسكي بغرض تخصيص مزيد من المساعدات هو "فضيحة"، وقال غاضبا: "إنه أمر مخز تماما حينما يأتي زيلينسكي لدافع الضرائب الأمريكي مطالبا إياه بمنحه 61 مليار دولار أخرى".

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ووصف فانس الزيارة بأنها "سخيفة" وتهدف "فقط" إلى الضغط على الجمهوريين للتخلي عن قضية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة و"منح أوكرانيا تفويضا مطلقا آخر"، وتابع: "لن أفعل ذلك، ولا أعتقد أن على الجمهوريين أن يفعلوا ذلك على الإطلاق".



ووفقا لفانس، فإنه إذا كان زيلينسكي "ذكيا"، فإنه هو نفسه "سيضغط" على جو بايدن للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن مسألة الحدود الجنوبية.



وأشار فانس إلى أن ذلك "يدحض الكذبة القائلة بأن زيلينسكي مجرد شخصية مثيرة للإعجاب تدافع عن بلادها"، وتابع: "إنه يأتي إلى الولايات المتحدة لإلقاء المحاضرات والمطالبة بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين. وبالمناسبة، بينما يقوم بإلقاء القساوسة وشخصيات أخرى في السجن. أعتقد أنه أمر مخز. لقد كنت في مجلس الشيوخ منذ ما يقرب من عام الآن، وهذه هي المهزلة الأكثر خزيا التي رأيتها هنا منذ عام".