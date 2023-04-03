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الإثنين، 03-04-2023 10:13 ص

انفجار سيارة في مقاطعة زابوروجيه

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة مدينة ميليتوبول، بانفجار سيارة في مقاطعة زابوروجيه في مدينة ميليتوبول، صباح اليوم الاثنين.

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وأوضحت إدارة المدينة في حسابها عبر "تلغرام"، أن سيارة انفجرت وسط المدينة في شارع بوغدان خميلنيتسكي، وأن خدمات الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث، وجار التحقيق في حيثيات الانفجار، وتحديد أعداد الضحايا.

وأضافت الإدارة، نقلا عن خدمات الطوارئ، أن شخصا أصيب جراء الانفجار، وهو يتلقى المساعدة الطبية اللازمة.

ووفقا لمراسل تاس، وقع الانفجار على الطريق العام، وتم فرض طوق أمني في الموقع، وحظر حركة المرور هناك.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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