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الأحد، 02-04-2023 10:16 ص

إندونيسيا.. إصابة 9 أشخاص جراء انفجار مصفاة نفط

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الوكيل الإخباري - أصيب 9 أشخاص في انفجار مصفاة بترول مملوكة لوحدة تابعة لشركة الطاقة الحكومية الإندونيسية "برتامينا" غربي البلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا" بيانا لشركة "بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال"، اليوم الأحد، ذكرت فيه أن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر الليلة الماضية، تسبب بإصابة 9 أشخاص، وألحق أضرارا بعدة منازل في مدينة دوماي بجزيرة سومطرة، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الانفجار.


وتسبب حريق في الثالث من آذار الماضي بمحطة وقود بلومبانج التابعة "لبرتامينا" في جاكرتا، وهي واحدة من أقدم وأكبر المحطات في البلاد، في مقتل أكثر من 20 شخصا، كما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حريق آخر وقع في السادس والعشرين من آذار الماضي في ناقلة تحمل نفطا من "برتامينا" إلى جزيرتي بالي ولومبوك.


وقال متحدث باسم الشركة أن "عملية تعاف" جارية بعد إخماد الحريق، مشيرا إلى أن عدة وحدات تضررت وتوقفت عن العمل جراء الانفجار والحريق، لكن باقي الوحدات تعمل كالمعتاد.


بترا

 




 

 


 

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