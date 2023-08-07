انفجار ضخم يهز ميناء تجاري في تركيا - فيديو

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلامية تركية بأن انفجارا هز ميناء ديرينس التجاري الواقع على بحر مرمرة في ولاية كوجالي اسفر عن إصابات، وشوهد الدخان يتصاعد من مكان الحادث بعد الانفجار.



وأضافت أن الانفجار وقع في مخازن للغلال بميناء درينجة، وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص في حصيلة أولية.



من جهته قال رئيس بلدية درينجة": أسباب الانفجار ما زالت مجهولة ونعتقد أنه ناجم عن ضغط غاز لكنه كان انفجارا عنيفا".

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وبحسب المصادر فقد أدى الانفجار إلى تحطم نوافذ بعض المنازل. وتم إرسال رجال الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار.