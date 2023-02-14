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الثلاثاء، 14-02-2023 08:53 ص

انقطاع التيار الكهربائي عن نصف أراضي كوبا

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الوكيل الإخباري - انقطع التيار الكهربائي عن نصف الأراضي الكوبية، أمس الإثنين بسبب عطل طرأ على الشبكة، وفق ما أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء، وذلك بعد نحو خمسة أشهر على انهيار للشبكة أغرق البلاد بأسرها في العتمة.

وأعلن "الاتحاد الوطني للكهرباء" في بيان أنّ "عطلاً طرأ على شبكة الكهرباء 220 كيلو فولت" بين مدينتي سانتي سبيريتوس (وسط) ونويفيتاس ممّا "أدّى إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي بالكامل في المنطقة الشرقية الوسطى" للبلاد.

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وأوضح البيان أنّ التيار انقطع عن سبع من مقاطعات البلاد الـ15.


ومنذ العام 2022 تواجه كوبا أزمة طاقة حادّة بسبب تدهور أوضاع المحطات الكهربائية الثماني في البلد، وهو ما يؤدي إلى أعطال متكررة أو توقف التغذية لإجراء الصيانة.


وفي 27 سبتمبر وعلى أثر الإعصار إيان الذي ضرب غرب البلاد، انقطع التيار الكهربائي عن كامل الجزيرة ما أغرق 11,1 مليون كوبي في العتمة.


وأقرّت السلطات بأنّه خلال النصف الأول من أكتوبر 2022، انخفض إنتاج الكهرباء في كوبا إلى "مستويات غير مسبوقة وصولاً إلى 37,9 بالمئة" من القدرة الإجمالية للبلاد.


وخلال هذه الفترة، بلغت حصة كل فرد من التقنين في التغذية بالتيار الكهربائي عشر ساعات يومياً.


لكن اعتباراً من ديسمبر انخفضت ساعات التقنين بشكل كبير.


وبالإضافة إلى محطات الطاقة الحرارية الثماني وعدد من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، استأجرت البلاد ثماني سفن تركية لتوليد الكهرباء.


وفي أوائل أكتوبر، تسبّب تراجع التغذية بالتيار الكهربائي بتظاهرات احتجاجية غير اعتيادية في العديد من أحياء هافانا.


كذلك شكّل انقطاع الكهرباء أحد أسباب الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها الجزيرة في يوليو 2021.

 




 

 


 

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