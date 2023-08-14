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الإثنين، 14-08-2023 07:01 م

انهيار جسر للسكك الحديدية في النرويج جراء فيضانات عارمة

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الوكيل الاخباري- أعلنت الشرطة النرويجية، يوم الاثنين، انهيار جزء من جسر للسكك الحديدية في جنوب البلاد، بعدما كان مغلقا أمام القطارات إثر فيضانات الأسبوع الماضي، في حين لم تذكر سقوط أي ضحايا.اضافة اعلان


ووفق هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "إن آر كي"، "انهار الجسر الحديدي في وسطه بعد سقوط عمود إثر ارتفاع منسوب المياه في الأيام الأخيرة بنهر لاغن".

وقالت الشرطة المحلية على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "لم يسجل أي ضرر بشري".

وأغلق الجسر الواقع على خط السكك الحديدية بين مدينتي أيدسفول وتروندهايم، الأسبوع الماضي أمام حركة القطارات بسبب الفيضانات الناجمة عن العاصفة.

وضربت العاصفة "هانس" في النرويج والسويد وتسببت بإجلاء آلاف الأشخاص، كما أثرت على المواصلات بسبب انزلاقات التربة التي نجمت عنها.

وتتوقع الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة مجددا، يوم الثلاثاء، في جنوب شرق النرويج، ما حمل السلطات على رفع مستوى الخطر من حصول انزلاقات للتربة.

 




 

 


 

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