الثلاثاء 13-02-2024
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الثلاثاء، 13-02-2024 11:32 ص

باكو ويريفان تتبادلان الاتهامات بالقصف على الحدود

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الوكيل الإخباري - أعلنت الخارجية الأذربيجانية مساء أمس الاثنين أن عنصرا من قوات حرس الحدود أصيب جراء قصف أرمني، فيما أفادت يريفان بسقوط قتيلين في صفوف قواتها نتيجة قصف أذربيجياني فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت باكو أن القوات الأرمنية أطلقت من موقعها في قرية نيركين آند بمحافظة قافان النار على موقع لوحدة حرس الحدود الأذربيجاني في قرية كولوقيشلاق بمحافظة زنكيلان في الجنوب، مما أدى إلى إصابة جندي تم نقله بمروحية إلى المستشفى.

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وأكدت وسائل إعلام أذربيجانية أن "كاميرات المراقبة سجلت الحادث ولحظة إطلاق النار من الجانب الأرمني".

 

RT

 




 

 


 

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