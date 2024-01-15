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الإثنين، 15-01-2024 04:32 م

بوتين يبحث هاتفيا مع مودي الوضع الدولي بما في ذلك أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الوضع في أوكرانيا والعديد من المواضيع الأخرى.

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وذكر الكرملين في بيان عقب المحادثة الهاتفية "تم التطرق إلى عدد من المواضيع الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا". ونوه الطرفان بنجاحات التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتعاون في الشرق الأقصى الروسي.

كما تمنى بوتين ومودي لبعضهما البعض النجاح في الانتخابات المقبلة، الرئاسية في روسيا والبرلمانية في الهند.


وحول "بريكس"، أشار مودي إلى أن بلاده تعتزم المساهمة بكافة الطرق الممكنة في تنفيذ أهداف وغايات رئاسة روسيا الاتحادية في "بريكس".


كما شدد الطرفان على الاستعداد لتنسيق النهج بشكل وثيق في إطار "بريكس".

 

RT

 




 

 


 

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