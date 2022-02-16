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الأربعاء، 16-02-2022 10:14 ص

بايدن: الغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال احتمالا كبيرا

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الوكيل الإخباري-قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن غزوا روسيا لأراضي أوكرانيا، "لا زال يشكل احتمالية كبيرة"، وسيسبب خسائر بشرية ضخمة.

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وأكد بايدن، في كلمة بثتها وسائل الإعلام الأمريكية، أن بلاده مستعدة للرد على هذه الخطوة الروسية المحتملة.


وأضاف بايدن أن روسيا حشدت نحو 150 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا.
بوتين يقول "روسيا لا تريد الحرب" والناتو ينفي وجود دليل على سحب بعض قواتها

 

وقال وزير الدفاع الروسي، الثلاثاء، إن بلاده سحبت بعض القوات من مواقعها قرب الحدود الأوكرانية، لكن بايدن أشار إلى أن ذلك لم يتأكد بشكل قاطع بعد.

وقال بايدن "مغادرة القوات الروسية أمر جيد، لكننا لم نتأكد بعد من ذلك، ولا زلنا لم نتأكد من أن الوحدات الروسية العسكرية، تتحرك باتجاه ثكناتها".

وأضاف "في الواقع، لازال محللونا يؤكدون أن هذه القوات متمركزة في تشكيلات هجومية بشكل كبير".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن النقاط التي تشكل قلقا لبلاده يجب أن يأخذها الغرب بشكل جاد.

وأنكر بوتين تخطيط بلاده لغزو، واعتبر أن روسيا لا ترغب في وقوع حرب جديدة في أوروبا، ورغم ذلك استمر التصعيد منذ 3 أشهر.

 

بي بي سي

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