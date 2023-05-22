الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

توضيح أمني حول مخالفة مرافق السائق على الهوية في حال عدم ارتداء حزام الأمان

الاحتلال يستولي على 14 دونما من غرب رام الله

الحاخام المتطرف غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى

بعد حادثة نفق العقبة.. إجراءات جديدة لمنع تكرارها - صورة

بركان إتنا الإيطالي يتسبب بإغلاق مطار كاتانيا

الغذاء والدواء: الأسماك المستزرعة في المملكة سليمة وصالحة للاستهلاك

بلدية المفرق تطلق اسم ولي العهد على أحد ميادينها

الملكة تنشر تحضيرات من زفاف سمو الأمير الحسين

إنجاز 35.5 ألف معاملة بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

فيديو - لحظة انقلاب مركبة في منطقة الرابية أمس

الإثنين، 22-05-2023 09:20 ص

مرادوف: واشنطن "وافقت على اندلاع حرب نووية"

646af1b34236044765288fa0


الوكيل الإخباري - قال غيورغي مرادوف نائب رئيس حكومة جمهورية القرم، إن السلطات الأمريكية بعدم معارضتها استخدام الطائرات الأمريكية ضد شبه الجزيرة، "توافق على اندلاع حرب نووية".

اضافة اعلان


ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قام خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، بإطلاع فلاديمير زيلينسكي على خطط تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلات "إف -16".

 

ووفقا لتصريح جيك سوليفان مساعد بايدن لشؤون الأمن القومي، ستقوم الولايات المتحدة والحلفاء ومع إنجاز تدريب الطيارين الأوكرانيين، بتحديد من الذي سيرسل مقاتلات "إف -16" إلى أوكرانيا وبأي كمية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه تلقى "تأكيدات قاطعة" من زيلينسكي بأن القوات الأوكرانية لن تستخدم مقاتلات "إف -16 " لضرب "الأراضي الجغرافية الروسية".

 

ويوم أمس الأحد، شدد سوليفان على أن بلاده لا تسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية، لكنها لا تعتبر القرم من ضمن هذه الأراضي.


وأضاف مرادوف: "بدون قصد أو على أساس نوايا خبيثة، وافق البيت الأبيض، ممثلا بشخص سوليفان، على اندلاع حرب نووية عندما سمح باستخدام المقاتلات الأمريكية ضد شبه الجزيرة".


وأشار مرادوف إلى أن سيفاستوبول كانت وعلى مدى 240 عاما، الحصن الاستراتيجي الرئيسي لروسيا في الجنوب وهي تعتبر القاعدة الأساسية لأسطول البحر الأسود الروسي الذي يضم قوة جوية حيوية جدا.

 

وقال مرادوف: "التطاول والتعدي على أحد أسس الأمن الاستراتيجي لروسيا يلزم بلدنا بموجب القانون باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع تقويضه. وهذا يعني أنه لضمان منع هذا التهديد الحيوي، سيكون من الضروري حتما تدمير نقاط دخول هذه الأسلحة الفتاكة التي تشكل خطورة بالغة علينا. وهذه النقاط هي المطارات وبالذات مطارات بولندا، وربما رومانيا. روسيا ستضطر للرد على إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة أمريكية. ومن الواضح أن الأسلحة التقليدية لن تكفي لتدمير هذه المطارات لذا فإن تصرفات روسيا متوقعة تماما. بدون ذلك، لا يمكن منع التهديد الحيوي لبلادنا. هذا هو المنطق الحديدي".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
218282

الخارجية التركية تتحدث عن مصير اللاجئين السوريين

646b27d44c59b70ec0663493

بسبب محاولتها مخالفة القانون.. وزيرة الداخلية البريطانية تواجه تحقيقا

646b252b423604592f2f7a13

النمسا تعلن عن الحفاظ على قناة اتصال غير رسمية مع روسيا

1684742126253

بركان إتنا الإيطالي يتسبب بإغلاق مطار كاتانيا

646b10294c59b76ffd2aa5a4

الانتخابات التركية.. أوغان يستعد لدعم أردوغان

646b03a74c59b7061f46a9aa

وسائل إعلام: القوات المسلحة الألمانية تعرض ورق تواليت للبيع عبر الإنترنت

أخبار متعلقة
646860304236045164348411

الخارجية الإيرانية: آفاق جديدة للسياسة الخارجية

263043-صور-علم-روسيا-2

الكرملين يعلق على حظر حسابات البعثة الدبلوماسية لفنلندا

646373bf4c59b707ae7ba7d1

مدفيديف يكشف ماذا ستفعل روسيا بعد انسحابها من معاهدة الأسلحة التقليدية

6460df354c59b72f33498c90

الكرملين: كييف ترعى وتنظم عمليات قتل المواطنين الروس

220805

نواب أمريكيون يطالبون بايدن بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية

image - 2023-05-11T084611.000

الكرملين: العملية الروسية في أوكرانيا صعبة جداً