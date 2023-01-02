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الإثنين، 02-01-2023 02:54 م

بايدن يثير موجة استياء جديدة بتصريحاته!

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الوكيل الاخباري- انتقد مشاهدو قناة CBS الأمريكية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب مقابلة أجراها خلال عطلة رأس السنة، في جزر العذراء.

وصرح بايدن خلال المقابلة: " طوال حياتي المهنية، لم أكن أبدا متفائلا بشأن أمريكا كما اليوم، نحن البلد الأكثر تميزا في العالم، نحن نتاج الفرص".

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لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا تصريحات بايدن بحدة، واعتبروا أنه متفائل جدا، بشأن ما يجري في الولايات المتحدة.

فكتب أحد المعلقين قائلا: "الولايات المتحدة فريدة، نعم فالشعب الأمريكي منقسم ومدمر أخلاقيا، ومعنويا.

وأضاف آخر: "طالما أن جو بايدن يدير البيت الأبيض، لن أتفاءل أبدا بوضع الولايات المتحدة، فخلال فترة رئاسته لم يحدث سوى الكوارث".

 

وسخر آخر: "كرئيس يضع الدول الأخرى في المقام الأول، بالطبع سيكون بايدن متفائلا بشأن أمريكا".

وعلق آخر: "لماذا يجب أن أتفاءل؟، اليوم تلقيت رسالتين إلكترونيتين، الأولى تخبرني بأن سعر الإنترنت سيرتفع بنسبة 33 %، وإيجار المخازن سيرتفع بنسبة 25 %، وربما أكثر"، وأضاف، "تريدون بيضا على الفطور؟، تفضلوا فكل 10 بيضات تكلف 5 دولارات".

 وأضاف آخر: "بايدن ينقذ أوكرانيا، على حساب بلاده".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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