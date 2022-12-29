مفتش أممي سابق: السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا تجسد الشر

الوكيل الاخباري- قال وليام سكوت ريتر، مفتش الأمم المتحدة السابق لمراقبة إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية، إن السياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه أوكرانيا هي تجسيد للشر.



وفي حديث مع المدونة الصوتية The Left Lens، أضاف ريتر: "أمامنا أوكرانيا، التي تحاول القتال وتحاول الفوز وتحاول أن تفعل شيئا على الأقل، لكننا لا نعطيها تحقيق ذلك، لأننا نريد فقط أن يستمر القتال حتى آخر أوكراني".

اضافة اعلان

ووفقا له، تسعى الولايات المتحدة من كل ذلك "لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر لروسيا".



وقال: "السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا هي تجسيد للشر، لأنها لا تتعلق بفعل الخير، ولا تتعلق بانتصار الخير على الشر، ولا تتعلق بتقديم المساعدة. وهي تتلخص في دفع هذه الأمة نحو الموت".



ويرى الخبير، أن نهج الولايات المتحدة نحو أوكرانيا "يعتبر بمثابة التجسيد للشر، ويقوم بتنفيذه الأشرار".



ويشار إلى أن وليام سكوت ريتر (من مواليد 15 يوليو 1961) كان يعمل ضمن مجموعة تابعة للأمم المتحدة بحثت عن أسلحة الدمار الشامل في العراق في الفترة من 1991 إلى 1998.

روسيا اليوم