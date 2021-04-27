الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أسعار الذهب الثلاثاء 27/4/2021

تعميم لتعديل أوضاع موظفين على جدول التشكيلات

وفيات الثلاثاء 27/4/2021

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد وعجلون الأربعاء

سيناتور روسي يسخر من حديث ناطق البيت الأبيض عن الحوار مع روسيا

أمين عام الصحة : جميع اللقاحات آمنة ونطمئن الأردنيين

برنامج الوكيل .. التطعيم وسيلة إلى صيف آمن

الاحتلال يواصل عدوانه على القدس

احتمالية سقوط أمطار خفيفة

القبض على شخص سلب مبلغاً مالياً من احد محال الصرافة تحت تهديد السلاح

الثلاثاء، 27-04-2021 08:54 ص

بايدن يريد زيادة الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراء

6087933a4c59b760622bf0c6


الوكيل الإخباري- أعلن خبير اقتصادي كبير في البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس جو بايدن سيقترح زيادة ضريبية على مكاسب الأشخاص الأكثر ثراء وذلك من أجل دفع تكاليف خطته الجديدة لمساعدة العائلات الأمريكية.

اضافة اعلان
 

وقال بريان ديس، كبير مستشاري بايدن الاقتصاديين، إن زيادة الضرائب هذه جزء من إصلاح ضريبي يهدف إلى "مكافأة العمل وليس الثروة فقط". وأشار إلى أن المشروع الإصلاحي هذا، الذي يُتوقع أن يؤدي إلى معركة مريرة في الكونغرس، يتعلق فقط بدافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من مليون دولار في السنة.

ووفقا له، فإن 0,3% فقط من دافعي الضرائب، أي نحو 500 ألف أسرة معنية بهذا المشروع. وشدد على أنه بالنسبة إلى 997 عائلة من بين 1000، "لن يكون لهذا التغيير أي تأثير".

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام الأمريكية، يمكن مضاعفة معدل الضريبة تقريبا، من 20 إلى 39,6%.

يهدف هذا الإصلاح الضريبي إلى تمويل "خطة العائلات الأمريكية" التي تركز على الطفولة والأسرة والصحة والتي من المقرر أن يحدد بايدن خطوطها العريضة مساء الأربعاء خلال خطابه الأول أمام الكونغرس.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لاجئين

منظمة العفو الدولية تنتقد قرار الدنمارك ترحيل نحو 380 لاجئا سوريا

6087b6ad4c59b75cb658f1c6

كازاخستان تحدد الموعد التقريبي للمفاوضات حول سوريا

السودان

السودان يدعو الأطراف السياسية في الصومال للحوار

6087ae3b4236041900161c79

طهران تنفي عقد أي لقاء إيراني أمريكي في بغداد

6087a2ce42360415c0644016

سيناتور روسي يسخر من حديث ناطق البيت الأبيض عن الحوار مع روسيا

422

ليبيا: عقيلة صالح يتسلم كشفا بأسماء المرشحين للمناصب السيادية

أخبار متعلقة
البيت

الولايات المتحدة تسعى لخفض التوتر في العلاقات مع روسيا

اف

البيت الأبيض: محادثات بشأن عقد قمة محتملة بين بايدن وبوتين

1048679423_0_0_3235_1751_1000x541_80_0_0_2a1b0f25e3edaf9208aa226c84a37b9e

هفوات كلامية جديدة للرئيس الأمريكي بايدن تطال روسيا وبوتين

5

البيت الأبيض: نريد حلا دبلوماسيا مع إيران

بايدن

الخارجية الروسية تقوم بدورها بشأن التحضير للقاء بوتين وبايدن

573496Image1

بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة