الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

نتنياهو يلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى

إرتفاع على بعض أصناف الخضار في السوق المركزي الأربعاء

تضاعُف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 5 مرات في ربع قرن

الإفتاء الأردنية توضح حكم إفطار يوم من رمضان دون عذر

بن غفير ينتقد بايدن وسياسته مع إسرائيل

إرتفاع 30 قرشاً على غرام الذهب في الأردن

صندوق الأمم المتحدة للسكان: الأردن يمر بتحول ديموغرافي

زاخاروفا: واشنطن فضحت نفسها حينما باشرت بالصراخ

فيديو - الدفاع المدني الإسرائيلي: إصابة جراء سقوط أكثر من 30 صاروخا على كريات شمونة

روسيا تطور لغما متعدد المهام يزرع عن بعد

الأربعاء، 27-03-2024 10:05 ص

بايدن يشتم بوتين مجددا

6603a07742360419db21ff07 (1)


الوكيل الاخباري- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل مهين وغير لبق، مرة أخرى أثناء حديثه أمام مجموعة من الناخبين في ولاية كارولينا الشمالية.

وتفوه بايدن بهذه الكلمات غير اللائقة، في سياق زيادة الضرائب على الأغنياء من أجل تخصيص المساعدات لأوكرانيا.

اضافة اعلان

 

وقال: "تخيلوا ما يمكننا فعله بهذا (الدخل من الضرائب المرتفعة على الأغنياء). يمكننا أن نفعل أشياء كثيرة، بما في ذلك الاهتمام أخيرا بحماية أوكرانيا من الجزار بوتين".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، أخذ ومنذ فترة بعيدة عند الحديث عن الرئيس بوتين باستخدام الكلمات الفظة وغير اللائقة. على سبيل المثال أثار بايدن فضيحة  دبلوماسية عندما وصف الرئيس الروسي بأنه "قاتل".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6603d56f4c59b7111e20ff86

مصر.. مصادر تكشف تفاصيل هامة عن مكان أداء السيسي لليمين الدستورية

6603d1234c59b7343c772bdf

بايدن يطلب مشورة أوباما

6603407e4236046ffa1569cd (1)

بوتين يهنىء الحرس الوطني الروسي في عيدهم

6603c71b4c59b7180d2da5c8

زاخاروفا: واشنطن فضحت نفسها حينما باشرت بالصراخ

6603c4ef423604164d26cd62

روسيا تطور لغما متعدد المهام يزرع عن بعد

6603b7a84c59b744ce35abe9

كوريا الشمالية تحتفل بذكرى مؤسسها عبر مهرجان فني دولي

أخبار متعلقة
1711258692151

البيت الأبيض : بايدن يوقع قانون الموازنة لتفادي شلل حكومي

65fbfbbe4c59b76a163592a4

بامفيلوفا تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية

خ

ترامب: سيكون هناك حمام دم إذا لم أفز بالرئاسة

65eececc42360467ba72b86c

استطلاعات رأي: بوتين قد يحصل على أكثر من 80% من الأصوات في الانتخابات

65ed79b342360477751f0f53

زاخاروفا تعلق على زلة لسان بايدن بشأن أوكرانيا

65e9ad334c59b7254f013a5f

ماسك: لن أتبرع لأي من مرشحي الرئاسة الأمريكية