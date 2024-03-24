الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بالفيديو .. داعش ينشر لحظات هجوم موسكو الدامي

الاعترافات الكاملة لمنفذي العملية الدموية في كروكوس

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي شمال غزة

زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

سرايا القدس: مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين بكمين في طولكرم

وظائف شاغرة ومدعوون لحضور الامتحان التنافسي

بلينكن لإسرائيل: حماس ستبقى حتى لو قمتم باجتياح رفح

نحو 50 صاروخا من لبنان باتجاه الجولان المحتل

المملكة على موعد مع أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد اليوم

قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس

الأحد، 24-03-2024 08:54 ص

البيت الأبيض : بايدن يوقع قانون الموازنة لتفادي شلل حكومي

1711258692151


الوكيل الاخباري- وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء السبت، قانون تمويل الحكومة الفدرالية حتى نهاية أيلول 2024 والذي أقره الكونغرس قبل ساعات ، ما يسمح للحكومة الأمريكية تفادي شلل جزئي لمؤسساتها الفيدرالية.


وبحسب واشنطن تايمز، قال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".

اضافة اعلان


وكان مجلس الشيوخ الذي يحظى الديموقراطيون بغالبية مقاعده، قد أقر عقب تأخير طفيف ليل الجمعة السبت قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.

وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس "لم يكن الأمر سهلا، لكن مثابرتنا الليلة أتت ثمارها". وأضاف "من الجيد للشعب الأميركي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ظ

الداعية وسيم يوسف يعلن إصابته بمرض خطير

ت

بالفيديو .. داعش ينشر لحظات هجوم موسكو الدامي

2

الاعترافات الكاملة لمنفذي العملية الدموية في كروكوس

وو

البيت الأبيض يدين هجوم موسكو ويصف داعش بالعدو الإرهابي المشترك

زلزال

زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

ككك

نحو 50 صاروخا من لبنان باتجاه الجولان المحتل

أخبار متعلقة
خ

ترامب: سيكون هناك حمام دم إذا لم أفز بالرئاسة

3202414113356353202816

تطورات حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة

65ed79b342360477751f0f53

زاخاروفا تعلق على زلة لسان بايدن بشأن أوكرانيا

65ec35514c59b7021f43373a

خبير أمريكي يكشف تفاصيل غير متوقعة عن استقالة نولاند

65ec3ab24236045be32314e3

"فايننشال تايمز": الجيش الأمريكي يحصل على تواجد استثنائي في ثلاث دول في المحيط الهادئ

65e8427d4236042ace4a98f6

نائب أمريكي: تدهور تركيز بايدن وإدراكه العقلي بات ملحوظا للعالم