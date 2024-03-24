البيت الأبيض : بايدن يوقع قانون الموازنة لتفادي شلل حكومي

الوكيل الاخباري- وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء السبت، قانون تمويل الحكومة الفدرالية حتى نهاية أيلول 2024 والذي أقره الكونغرس قبل ساعات ، ما يسمح للحكومة الأمريكية تفادي شلل جزئي لمؤسساتها الفيدرالية.





وبحسب واشنطن تايمز، قال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".

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وكان مجلس الشيوخ الذي يحظى الديموقراطيون بغالبية مقاعده، قد أقر عقب تأخير طفيف ليل الجمعة السبت قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.



وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس "لم يكن الأمر سهلا، لكن مثابرتنا الليلة أتت ثمارها". وأضاف "من الجيد للشعب الأميركي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".

