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الأحد، 10-03-2024 12:43 م

زاخاروفا تعلق على زلة لسان بايدن بشأن أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ندمه على تورط واشنطن "في أوكرانيا"، ليس زلة لسان بقدر ما هو اعتراف بالفشل الذريع لواشنطن.

جاء ذلك في معرض تعليق زاخاروفا على ما ورد في تصريحات بايدن في حوار مع قناة MSNBC الأمريكية أمس السبت، عندما حذر بايدن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من تكرار الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة بتدخلها في "أوكرانيا"، قبل أن يصحح نفسه ويقول "أقصد العراق وأفغانستان".

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "يقولون إن "بايدن خلط بين أوكرانيا وأفغانستان". كلا، لم يخلط الأمر. إنه (ببساطة) عجز عن إخفاء في داخله ما يدركه الجميع: لقد لطخت الولايات المتحدة نفسها بالدماء بمشروعها الأوكراني".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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