الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إصابة حرجة لشاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالقدس

مدعوون لإجراء المقابلات في بلدية عجلون - اسماء

الإفتاء توضح فضل الدعاء عند الإفطار

خبير فلكي سعودي يحدد شرطاً واحداً لرؤية هلال شوال الخميس القادم

4 قتلى وإصابة آخرين بإطلاق رصاص في ألاباما

الصحة العالمية: 83 قتيلا وأكثر من 1126 جريحا في أحداث السودان

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي اليوم

وفيات الاثنين 17-4-2024

صندوق النقد قلق من أوضاع الاقتصاد في الشرق الأوسط

الإثنين، 17-04-2023 08:07 ص

بايدن يشن هجوما حادا على حيازة الأسلحة الشخصية

بايدن4


الوكيل الاخباري - شن الرئيس الاميركي جو بايدن هجوما حادا على انتشار السلاح بين السكان الأميركيين، مشيرا الى أن الأمة في حداد مجددا حزنا على مقتل شبان أميركيين جراء ما أسماه بـ "عنف السلاح".

اضافة اعلان


وفي بيان تساءل بايدن الذي يسعى منذ مدة طويلة لتشديد القيود على حيازة السلاح "إلامَ وصلت أمتنا عندما لا يتمكن أطفال من حضور حفل عيد ميلاد دون خوف؟".


وقُتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأُصيب أكثر من 28 شخصا ليل السبت/ الأحد في عملية إطلاق نار في حفل عيد ميلاد بولاية ألاباما الأميركية، حسبما أفادت الشرطة.


وأضاف بايدن، إن "السلاح هو السبب الرئيس لوفاة الأطفال في أميركا، والأعداد في تزايد لا في تراجع"، مؤكدا "هذا أمر لا يحتمل وغير مقبول".


والولايات المتّحدة التي يبلغ عدد سكّانها 330 مليون نسمة، فيها 400 مليون قطعة سلاح ناري، وتشهد عمليات إطلاق نار جماعية دامية على نحو متكرر.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ططط

الجيش الصيني يعلن "التأهب العالي"

ههههههههههه

خبير فلكي سعودي يحدد شرطاً واحداً لرؤية هلال شوال الخميس القادم

امريكا4

4 قتلى وإصابة آخرين بإطلاق رصاص في ألاباما

ان

الصحة العالمية: 83 قتيلا وأكثر من 1126 جريحا في أحداث السودان

2

صندوق النقد قلق من أوضاع الاقتصاد في الشرق الأوسط

1

الجيش السوداني: القوات المسلحة متماسكة وستحسم الموقف قريبا

أخبار متعلقة
image (14)

بايدن يحذر من مخاطر "محتملة" للذكاء الصناعي

622a28e64c59b71918480c96

ترامب يطلب الدعم المالي من مؤيديه

642aacdd4c59b72911710225

أردوغان ينتقد زيارة السفير الأمريكي لمنافسه الرئاسي

ام

واشنطن تعتزم فتح سفارة في فانواتو بالمحيط الهادئ

ظظ

بعد مأساة ناشفيل.. بايدن يأمر بتنكيس الأعلام الوطنية

و

25 قتيلًا ومئات الجرحى جراء سلسلة عواصف بولاية ميسيسيبي الامريكية