بايدن يشن هجوما حادا على حيازة الأسلحة الشخصية

الوكيل الاخباري - شن الرئيس الاميركي جو بايدن هجوما حادا على انتشار السلاح بين السكان الأميركيين، مشيرا الى أن الأمة في حداد مجددا حزنا على مقتل شبان أميركيين جراء ما أسماه بـ "عنف السلاح".

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وفي بيان تساءل بايدن الذي يسعى منذ مدة طويلة لتشديد القيود على حيازة السلاح "إلامَ وصلت أمتنا عندما لا يتمكن أطفال من حضور حفل عيد ميلاد دون خوف؟".



وقُتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأُصيب أكثر من 28 شخصا ليل السبت/ الأحد في عملية إطلاق نار في حفل عيد ميلاد بولاية ألاباما الأميركية، حسبما أفادت الشرطة.



وأضاف بايدن، إن "السلاح هو السبب الرئيس لوفاة الأطفال في أميركا، والأعداد في تزايد لا في تراجع"، مؤكدا "هذا أمر لا يحتمل وغير مقبول".



والولايات المتّحدة التي يبلغ عدد سكّانها 330 مليون نسمة، فيها 400 مليون قطعة سلاح ناري، وتشهد عمليات إطلاق نار جماعية دامية على نحو متكرر.

بترا