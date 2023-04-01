السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 10:35 ص

واشنطن تعتزم فتح سفارة في فانواتو بالمحيط الهادئ

ام


الوكيل الاخباري - أعلنت الولايات المتحدة الليلة الماضية، أنها تعتزم فتح سفارة في فانواتو، الدولة الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، من أجل تعزيز وجودها في هذه المنطقة.

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وسيتيح فتح سفارة في العاصمة بورت فيلا، للولايات المتحدة تعميق علاقاتها في الأرخبيل وتسريع مساعدتها التنموية، بما يشمل قضية المناخ، وفقا لبيان للخارجية الأميركية لم يحدد تاريخ الافتتاح.


ووسّعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدعم من الحزبين في الكونغرس دور الولايات المتحدة في منطقة لم تحظ سابقا باهتمام كبير، بعد الإعلان المفاجئ العام الماضي عن اتفاقية أمنية بين جزر سليمان والصين، حيث تخشى الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأستراليا، أن تتيح هذه الاتفاقية لبكين تعزيز وجودها في المحيط الهادئ.


بترا

 




 

 


 

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