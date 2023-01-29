بدء إجلاء السفارة الأذربيجانية من طهران-فيديو

الوكيل الاخباري- بدأت إجراءات إجلاء موظفي السفارة الأذربيجانية في طهران، وذلك في أعقاب هجوم مسلح استهدف السفارة يوم الجمعة الماضي.



وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو يعتقد أنها تظهر إخراج ممتلكات من مبنى السفارة وتحميلها في شاحنة في ساعات الليل، استعدادا لعملية الإجلاء.

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وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام أذربيجانية عن وزارة خارجية البلاد أنه تقرر إجلاء موظفي السفارة وعائلاتهم اليوم الأحد، مضيفة أن الإخلاء سيتم عن طريق الجو.





روسيا اليوم