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السفارة الروسية بطهران تعلق على أنباء الانفجارات في إيران

الأحد، 29-01-2023 11:52 ص

السفارة الروسية بطهران تعلق على أنباء الانفجارات في إيران

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الوكيل الاخباري- علقت السفارة الروسية في طهران على أنباء وتقارير تحدثت عن انفجارات وهجمات وقعت في أراضي إيران مؤخرا.

وذكرت السفارة، أنها تسترشد بالبيان الرسمي لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، الذي قال إنه حوالي الساعة 23:30 من يوم 28 يناير، وقع هجوم باستخدام طائرات بدون طيار على أحد مرافق الإنتاج التابعة للجيش الإيراني في مدينة أصفهان.

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وشدد البيان على أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع أضرار جدية ولا عن إصابات بشرية. وبفضل تصدي وسائط الدفاع الجوي للهجوم، تم إسقاط طائرة بدون طيار، وتم اعتراض طائرتين أخريين وتدميرهما.

وقالت السفارة الروسية: "نحن نحلل بدقة واهتمام التقارير الإعلامية حول حوادث مماثلة في مدن أخرى في إيران. نحن على اتصال دائم بالقنصليات العامة الروسية في رشت وأصفهان، وكذلك مع المؤسسات الروسية الأخرى".

ونوهت السفارة، بعدم استلام أي تقارير عن سقوط ضحايا أو إصابات بين المواطنين الروس. وتعمل جميع البعثات الخارجية الروسية في إيران بشكل طبيعي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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