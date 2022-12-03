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السبت، 03-12-2022 06:47 ص

بدء اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرة العمرة للقادمين من 5 دول

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بدء اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا للقادمين إلى مكة المكرمة من بريطانيا وتونس والكويت وبنجلاديش وماليزيا.

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وأكدت الوزارة في بيان لها يوم الجمعة أن الهدف من التسجيل تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة السعودية، وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، موضحة خطوات تسجيل هذه الخصائص.


وذكرت أن تسجيل هذه البصمة يكون بتحميل تطبيق "سعودي فيزا بيو" للهواتف الذكية، وتحديد نوع التأشيرة والقراءة الفورية لجواز السفر والتقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية ومطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر، ومسح بصمات الأصابع العشر إلكترونيا من خلال الكاميرا.


وكان وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي إلغاء الشروط والقيود الصحية كافة للمعتمرين المصريين.
وأكد الربيعة في تصريحات صحفية بمقر سفارة السعودية في القاهرة، بحضور سفير المملكة لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة والسفارة أن ذلك كان بتوجيه من الحكومة السعودية في إطار التسهيلات التي تقدمها السعودية لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.


وتطرق وزير الحج والعمرة إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة "نسك" لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من نقل وسكن وغيرهما من الخدمات من خلال الأجهزة الذكية لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك إتمام جميع إجراءات السفر والحجوزات للخدمات.

 

البيان


 




 

 


 

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